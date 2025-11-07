Alles zu oe24VIP
Fifa WM Auslosung
Letzte Tickets

WM-Play-offs: Auslosung am 20. November in Zürich

07.11.25, 13:32 | Aktualisiert: 07.11.25, 14:49
Die Auslosungen für die Play-offs zur WM-Qualifikation 2026 finden am 20. November in Zürich statt. Die letzten sechs Tickets werden im März vergeben - vier in Europa, zwei im interkontinentalen Play-off. Österreich liegt in der Quali-Gruppe H an der Spitze.

Die Auslosungen für die Play-offs zur Fußball-WM 2026 finden am 20. November (13.00 Uhr) in Zürich statt. Die letzten sechs Tickets werden im März für die am 11. Juni beginnende WM in Kanada, Mexiko und den USA vergeben. Bisher sind 28 von 48 WM-Teilnehmern bekannt, 14 weitere werden im November ermittelt.

Vier europäische Play-off-Tickets

In Europa gibt es in den Play-offs jeweils Viererturniere mit Semifinale und Finale ohne Rückspiel. Dabei sind die zwölf Gruppenzweiten der Qualifikation sowie die besten Gruppensieger der Nations League. Österreichs Team liegt in Gruppe H zwei Punkte vor Bosnien-Herzegowina an der Spitze.

Interkontinentales Play-off-Turnier

Beim interkontinentalen Turnier, das in Nordamerika ausgetragen wird, sind Bolivien und Neukaledonien bereits dabei. Dazu kommen zwei Nordamerika-Vertreter sowie je ein Team aus Afrika und Asien. Jeweils drei Teams ermitteln einen WM-Teilnehmer.

