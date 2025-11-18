WM-Ticket sicher! Spanien zieht mit 2:2 gegen Türkei ein

Spanien hat sich mit einem 2:2 gegen die Türkei das Ticket für die WM 2026 gesichert. Den Iberern reichte das Unentschieden in der Gruppe E zur direkten Qualifikation.

Spanien bestritt am Dienstag in Sevilla das entscheidende WM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei. Das 2:2-Unentschieden reichte den Iberern für den Gruppensieg und die direkte WM-Teilnahme 2026 in Nordamerika.

Frühe Führung durch Olmo

Dani Olmo brachte Spanien bereits in der 4. Minute in Führung. Die frühe Führung gab dem Team Sicherheit, doch die Türken zeigten sich kampfstark und glichen vor der Pause aus.

Wechselnde Führung im Duell

Deniz Gül glich für die Türkei in der 42. Minute aus, ehe Salih Özcan die Gäste in der 54. Minute sogar in Führung brachte. Doch Spanien reagierte prompt und fand zur alten Stärke zurück.

Mikel Oyarzabal erzielte in der 62. Minute den wichtigen Ausgleichstreffer zum 2:2. Dieses Ergebnis reichte Spanien letztlich für die WM-Qualifikation, da die Iberer auch eine Niederlage mit bis zu sechs Toren Differenz hätten verkraften können.

Tabellensituation geklärt

Mit diesem Ergebnis sicherte sich Spanien den Gruppensieg in Gruppe E. Die Türkei bleibt mit drei Punkten weniger auf dem Konto und muss über die Play-offs um die WM-Teilnahme kämpfen.