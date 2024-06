Meister Sturm Graz verlängerte mit Spielmacher Kiteishvili

Der Georgier bleibt bis 2026 in Graz, sein neuer Vertrag ist aber angeblich mit einer Ausstiegsklausel versehen.

Fußball-Meister Sturm Graz hat den Vertrag mit seinem georgischen Schlüsselspieler Otar Kiteishvili verlängert. Wie die Steirer am Freitag bekanntgaben, wird der Kontrakt mit dem 28-jährigen Mittelfeldmotor um weitere zwei Jahre bis Sommer 2026 ausgedehnt. Kiteishvili, der im Juni mit Endrunden-Debütant Georgien bei der EM in Deutschland vertreten ist, war 2018 von Dinamo Tiflis zu den Blackys gestoßen und verbuchte seither in 185 Pflichtspielen 40 Tore und 33 Assists.

Bis zuletzt hatten die Fans um den "Spieler der Saison" 2023/24 bangen müssen, immer wieder hatte es Wechselgerüchte um den 1,73-m-Mann gegeben. Nicht zuletzt, dass man sich zum Meister krönte und damit auch das Ticket für die Gruppenphase der Champions League löste, dürfte ein gutes Argument für den Verbleib gewesen sein. Dass Kiteishvili die Königsklasse auch mit Sturm in Angriff nimmt, ist freilich noch nicht gesagt. Denn dem Bericht des georgischen Internetportals "Geo Team" zufolge soll Kiteishvili eine Ausstiegsklausel besitzen.

"Otar Kiteishvili ist ein absoluter Führungsspieler unserer Mannschaft - ein Unterschiedsspieler, der in unserer zentralen Achse eine enorm wichtige Rolle einnimmt", meinte Sturms Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker in einer Aussendung. "Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten stets betont, dass wir ihm die Zeit geben, alle Zukunftsoptionen abzuwägen - umso glücklicher sind wir nun, eine Lösung gefunden zu haben." Man sei davon "überzeugt, dass er dem SK Sturm noch viel zu geben hat".