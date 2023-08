× Messi zittert vor Ex-Rapidler

Im Leagues Cup kommt es in der Nacht auf Donnerstag (2 Uhr) zu einem besonderen Aufeinandertreffen:

ÖFB-Legionär Ercan Kara trifft mit Orlando City in der Runde der letzten 32 Mannschaften auf Superstar Lionel Messi und Inter Miami. „Wir werden bereit sein. Das ist ein gutes Team, aber wir wollen den Sieg“, sagt Orlando-Trainer Oscar Pareja. Das letzte Duell konnte Orlando 3:1 für sich entscheiden, einen Treffer erzielte dabei Kara. Doch mittlerweile geigt Messi bei Inter auf, erzielte in zwei Partien drei Tore.

Leagues-Cup-Finale steigt am 19. August

© Getty ×

Der Leagues Cup ist ein jährlich stattfindender Fußballwettbewerb zwischen Vereinen der Major League Soccer und der Liga MX in Nordamerika, der in den Vereinigten Staaten und Kanada ausgetragen wird. Die Premiere fand im Juli 2019 statt, an der vier Teams aus beiden Ligen teilnahmen. Aktueller Champion ist Leon (Mexiko), das Finale steigt heuer am 19. August.