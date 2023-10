Messi angespuckt-Neymar mit Popcorn beworfen

In der WM-Quali für 2026 siegte Argentinien mit 1:0 gegen Paraguay und Brasilien ließ gegen Venezuela (1:1) Punkte liegen. Am nächsten Tag gaben aber nicht unbedingt die Resultate zu reden, sondern zwei Ekel-Szenen, bei denen die Superstars Lionel Messi & Neymar involviert waren.

Argentinien gegen Paraguay im Estadio Monumental in Buenos Aires. Messi, der seit der vergangenen Länderspielpause an einer Verletzung laboriert und seit dem nur 72 Minuten für seinen neuen Klub Inter Miami spielte, wurde in der 53. Minute eingewechselt Von den heimischen Fans gab es großen Applaus für sein "Comeback".

Direkt nach seiner Einwechslung sorgte Messi für mehrere Chancen, doch ein Treffer von Nicolas Otamendi in der 3. Spielminute entschied die knappe 1:0-Partie. Doch statt dem Spiel sprachen alle über einen anderen unschönen Vorfall.

Antonio Sanabria spuckt auf Messi

In der Schlussphase hatte sich Frust bei Paraguay anscheinend so aufgestaut, dass sich Stürmer Antonio Sanabria und Messi ein verbales Wortgefecht lieferten. Als sich der argentinische Nationalheld danach wegdrehte, spuckt der Turin-Stürmer einfach in Messis Richtung. Ob er diesen dabei auch traf, lässt sich allerdings nicht erkennen.

Der 36-Jährige bekam von dieser Aktion allerdings auf dem Platz nichts mit und weigerte sich anschließend, seinen Kontrahenten zu große Aufmerksamkeit zu schenken. "Meine Mannschaftskameraden haben mir in der Umkleidekabine davon erzählt. Es ist besser, das Thema ruhen zu lassen.'Ich weiß nicht, wer dieser Kerl ist, und ich möchte ihm auch keine Bedeutung beimessen, denn wenn er die bekommt, wird er überall reden und bekannt werden", sagte der siebenfache Weltfußballer nach dem Spiel gegenüber TyC-Sports.

Folgen hatte die Aktion für Sanabria, der übrigens bei Messis Ex-Klub FC Barcelona ausgebildet wurde, aber keine.

»Pipoqueiro« - Neymar mit Popcorn attackiert

Volle Attacke hieß es auch bei Brasilien. Allerdings nicht vom fünffachen Weltmeister Brasilien, sondern von den Fans. Die waren nach dem 1:1 gegen Underdog Venezuela nämlich stinksauer. Und das bekam vor allem Selecao-Superstar Neymar zu spüren.

Unter Pfiffen versuchte der Al-Hilal-Stürmer nach dem Spiel in die Katakomben zu verschwinden. Plötzlich traf den 31-Jährigen eine Packung Popcorn am Kopf. Wutentbrannt gestikulierte und fluchte der brasilianische Kaptain in Richtung Tribüne, bevor er von Interimtrainer Fernando Diniz in den Tunnel geschoben wurde.

Zudem wurde der Neymar auch als "Pipoqueiro" - also Popcornverkäufer - beschimpft. Eine Beleidigung in Brasilien. Nur Personen die vorgeben, die Besten zu sein, dem aber nicht gerecht werden, werden so bezeichnet.

Und das, obwohl Neymar mit seinen zwei Toren (78 & 79 Treffer) beim 5:1-Sieg gegen Bolivien sogar Torschützenkönig Pele (77 Treffer) übertroffen hatte.