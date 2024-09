Nach gescheitertem Danso-Deal: AS Roma lockt Hummels

Nach dem gescheiterten Transfer von ÖFB-Teamspieler Kevin Danso will die AS Roma laut Medienberichten den früheren deutschen Fußball-Weltmeister Mats Hummels engagieren.

Der italienische Club habe dem 35-jährigen Innenverteidiger einen Einjahresvertrag angeboten, berichtete Sky Sport am Dienstag. Hummels kann auch noch nach Ende der Transferzeit in den großen Ligen bei einem neuen Verein unterschreiben, weil sein Vertrag bei Borussia Dortmund mit Ende der Vorsaison ausgelaufen ist.

Danso war unmittelbar vor Transferschluss in Italien vergangene Woche vor einem 25-Millionen-Euro-Wechsel von RC Lens zur Roma gestanden. Der 25-Jährige wäre damit zum teuersten österreichischen Verteidiger der Geschichte avanciert, die Römer nahmen nach dem Medizincheck aber Abstand von der Verpflichtung und gaben gesundheitliche Probleme als Grund an. Danso unterzieht sich in Frankreich nun umfangreichen Untersuchungen und fehlt dem ÖFB-Team zum Auftakt der Nations League am Freitag in Slowenien.