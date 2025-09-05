50. Länderspiel könnte neue Rolle für Bayern-Star bringen

Konrad Laimer könnte in seinem 50. Länderspiel erstmals jene Rolle im Nationalteam übernehmen, die ihn bei Bayern München zum Schlüsselspieler machte: als rechter Verteidiger.

Die Qual der Wahl gab es für den Teamchef im Juni vor dem 2:1 gegen Rumänien nicht, diesmal schon. Daher stellte sich diesmal auch die Frage, ob Konrad Laimer in seinem 50. Länderspiel zum ersten Mal im Teamdress die Rolle bekommt, in der er bei Bayern München zu einem der wichtigsten Leistungsträger wurde: als rechter Verteidiger.

Denn Laimers Platz im Mittelfeld könnte diesmal Xaver Schlager bei seinem ersten Einsatz in der Startelf seit dem 6:1 gegen die Türkei im März 2024 übernehmen. Samstag könnte es auch passieren, dass Nicolas Seiwald erstmals in Rangnicks Ära nicht zu den ersten elf gehört.

Klar ist für Rangnick, dass gegen Zypern und Bosnien alle Stürmer benötigt werden: Das gilt auch für Raul Florucz, der auf Rangnick einen selbstbewussteren Eindruck machte als noch im Frühjahr, was für Einsatzzeiten spricht. Möglicherweise von Beginn an. Denn vier Tore erzielte in dieser Saison kein anderer aus dem Kader.