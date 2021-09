Fußball-Legende und ÖSTERREICH-Kolumnist Hans Krankl über den mühevollen WM-Quali-Sieg unseres Nationalteams gegen Moldawien.

Puh, das war eine schwere Kost. Österreich war von Beginn an drückend überlegen, der Sieg war schlussendlich souverän - aber begeisternd war das bei weitem nicht. Unser Team hat es nie geschafft, einen Spielwitz zu entwickeln, die spielerische Überlegenheit in Großchancen umzuwandeln. Nach dem erlösenden 1:0 dachte ich mir, dass es in der zweiten Halbzeit etwas besser wird - aber das war nicht der Fall.

Hätte mir Einsatz von Demir erwartet

Gestern wäre die perfekte Chance gewesen, einem Spieler wie Demir seine Chance zu geben. Das hat sich der Junge nach den letzten Wochen verdient, seine Kreativität und Unbekümmertheit hätte uns gut getan. Vielleicht ja am Samstag gegen Israel. Auch da haben wir klare Qualitätsvorteile, doch wir brauchen einen besseren Tag als gestern. In Israel hat es schon einmal ein böses Erwachen gegeben. Das darf nicht mehr passieren - sonst ist Platz 1 außer Reichweite.