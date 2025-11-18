Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Nationalteam
Österreich Lineup
© gepa

Frenkie Schinkels:

Note 1 für Laimer und Teamchef Rangnick

Von
18.11.25, 23:30
Teilen

Im wichtigsten Spiel des Jahres gibt's von mir nur für Konni Laimer und für Ralf Rangnick einen Einser. Der Teamchef hat Gregoritsch als "Joker" alles richtig gemacht. Insgesamt kriegt diese Truppe einen Zweier, für einen Einser hätten sie gegen Bosnien gewinnen müssen.

Note 1 für Laimer und Teamchef Rangnick
© gepa
Diese Truppe hat sich die WM mit purem Willen erkämpft.

Alexander Schlager 3

Alexander Schlager
© GEPA

Unser Einser-Goalie hatte nicht seinen besten Tag: Beim Gegentor war er nicht ganz unbeteiligt, fast hätte er das 0:2 durch Tabakovic verursacht. Unterm Strich war er doch stark genug, den lebenswichtigen Punkt festzuhalten.

Konrad Laimer 1

Konrad Laimer
© GEPA

Der beste Österreicher am Platz. Eine Maschine - egal in welcher Position - und ein Weltklassespieler Marke "Bayern". Dass der Schiri sein Supertor nicht gab, ist ein Witz. 

Kevin Danso 2

Kevin Danso
© GEPA

Löste seine Aufgabe in der Innenverteidigung perfekt. Hinten eine "Bank" - auch für die WM.

Philipp Lienhart 2

Philipp Lienhart
© GEPA

Dansos Zwillingsbruder: Wie gegen Zypern ließ auch er defensiv nichts anbrennen. 

Philipp Mwene 3

Philipp Mwene
© GEPA

Machte viel Dampf nach vorne und lieferte einmal mehr eine gute Partie ab.

Xaver Schlager 3

Xaver Schlager
© GEPA

Unser Mittelfeldmotor springt noch nicht an, ist aber auf dem Weg zu alter Form und wird bis zur WM zur altgewohnten Stütze werden.

Nicolas Seiwald 3

Nicolas Seiwald
© GEPA

Unauffällig wie so oft, aber ein wichtiger Stabilisator im Mittelfeld. Er ist aus diesem Team kaum mehr wegzudenken.

Patrick Wimmer 3

Patrick Wimmer
© GEPA

Sehr bemüht, aber oft nicht entschlossen genug. Da muss mehr kommen.

Christoph Baumgartner 2

Christoph Baumgartner
© GEPA

Er war einmal mehr 90 Minuten offensiv unterwegs, nur ein Tor hat ihm gefehlt.

Marcel Sabitzer 3

Marcel Sabitzer
© GEPA

Das Bemühen kann ich ihm nicht absprechen, aber er hat es nicht geschafft, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. 

Marko Arnautovic 2

Marko Arnautovic
© GEPA

Unser Rekord-Stürmer war im "wichtigsten Spiel seiner Karriere" immer anspielbar und hatte beim Gregoritsch-Tor seinen Kopf im Spiel.

Michael Gregoritsch 2

Note 1 für Laimer und Teamchef Rangnick
© gepa

Unser Tor-Retter. Auf ihn ist immer Verlass. Danke, Gregerl!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden