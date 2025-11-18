Note 1 für Laimer und Teamchef Rangnick

Im wichtigsten Spiel des Jahres gibt's von mir nur für Konni Laimer und für Ralf Rangnick einen Einser. Der Teamchef hat Gregoritsch als "Joker" alles richtig gemacht. Insgesamt kriegt diese Truppe einen Zweier, für einen Einser hätten sie gegen Bosnien gewinnen müssen.

© gepa

Alexander Schlager 3

Diese Truppe hat sich die WM mit purem Willen erkämpft.

© GEPA

Unser Einser-Goalie hatte nicht seinen besten Tag: Beim Gegentor war er nicht ganz unbeteiligt, fast hätte er das 0:2 durch Tabakovic verursacht. Unterm Strich war er doch stark genug, den lebenswichtigen Punkt festzuhalten.

Konrad Laimer 1

© GEPA

Der beste Österreicher am Platz. Eine Maschine - egal in welcher Position - und ein Weltklassespieler Marke "Bayern". Dass der Schiri sein Supertor nicht gab, ist ein Witz.

Kevin Danso 2

© GEPA

Löste seine Aufgabe in der Innenverteidigung perfekt. Hinten eine "Bank" - auch für die WM.

Philipp Lienhart 2

© GEPA

Dansos Zwillingsbruder: Wie gegen Zypern ließ auch er defensiv nichts anbrennen.

Philipp Mwene 3

© GEPA

Machte viel Dampf nach vorne und lieferte einmal mehr eine gute Partie ab.

Xaver Schlager 3

© GEPA

Unser Mittelfeldmotor springt noch nicht an, ist aber auf dem Weg zu alter Form und wird bis zur WM zur altgewohnten Stütze werden.

Nicolas Seiwald 3

© GEPA

Unauffällig wie so oft, aber ein wichtiger Stabilisator im Mittelfeld. Er ist aus diesem Team kaum mehr wegzudenken.

Patrick Wimmer 3

© GEPA

Sehr bemüht, aber oft nicht entschlossen genug. Da muss mehr kommen.

Christoph Baumgartner 2

© GEPA

Er war einmal mehr 90 Minuten offensiv unterwegs, nur ein Tor hat ihm gefehlt.

Marcel Sabitzer 3

© GEPA

Das Bemühen kann ich ihm nicht absprechen, aber er hat es nicht geschafft, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken.

Marko Arnautovic 2

© GEPA

Unser Rekord-Stürmer war im "wichtigsten Spiel seiner Karriere" immer anspielbar und hatte beim Gregoritsch-Tor seinen Kopf im Spiel.

Michael Gregoritsch 2

© gepa

Unser Tor-Retter. Auf ihn ist immer Verlass. Danke, Gregerl!