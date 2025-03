Er ist zurück! Das emotionale Alaba-Comeback beim ÖFB-Team

David ist zurück! Nach 448 Tagen ist der Kapitän beim Nationalteam eingetroffen und wurde von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick herzliche empfangen.

Es ist endlich wieder so weit! Das ÖFB-Team startet ins WM-Qualifikationsjahr. Zuvor geht es jedoch im Nations-League-Play-off-Doppel gegen Serbien (20. & 23. März) um den Aufstieg in die Liga A.

Am Montag traf das Term in Wien zusammen. Die wohl erfreulichste Neuigkeit: 448 Tage nach seinem Kreuzbandriss haben wir unseren Kapitän zurück. David Alaba feiert sein langersehntes ÖFB-Comeback.

Bei der Ankunft im Hotel gab es eine lange, herzliche Umarmung mit Teamchef Rangnick.

Ab Montag wird sich das Nationalteam in Wien auf das Doppel-Duell gegen Serbien vorbereiten. Am 20. März empfängt Österreich die Serben im Ernst-Happel-Stadion, drei Tage später steht das Rückspiel in Belgrad auf dem Plan.