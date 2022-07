Team bei EM heute unter Siegzwang

ÖFB-Frauen im Kampf ums Viertelfinale gegen Nordirland in der Favoritenrolle.

Southampton. Schicksalsspiel für unser Frauen-Nationalteam! Im Kampf um das EM-Viertelfinale zählen in Southampton heute gegen Nordirland nur drei Punkte. „Wir müssen Ergebnisse liefern, das wissen wir“, sagte ÖFB-Kickerin Sarah Zadrazil. Unser Team verlor den Auftakt 0:1 gegen England, die Nordirinnen gingen 1:4 ­gegen Norwegen unter. In den bisherigen zwei direkten Duellen mit dem Weltranglisten-47. holte Österreich in der WM-Qualifika­tion auswärts ein 2:2 und gewann zu Hause 3:1.

Wienroither positiv, Schiechtl steht bereit

„Wir sind diesmal Favorit, mit der Rolle können wir leben“, so Zadrazil. Bitter nur: Verteidigerin Laura Wienroither fällt wegen einer Corona-Infektion aus. Für die 23-Jährige könnte rechts hinten heute Katharina Schiechtl einspringen. „Laura hat sehr konstant agiert, wir konnten immer auf sie zählen. Aber wir haben auch andere Optionen und mittlerweile einen breiten Kader“, sagte Teamchefin Irene Fuhrmann. Die Wienerin betonte: „Wir wollen das Spiel dominieren und uns im Angriffsdrittel festsetzen. Wir sind überzeugt, dass wir das bessere Team sind, das müssen wir auf dem Platz beweisen.“ Die Nordirinnen jagen ihren ersten EM-Sieg überhaupt und versprechen unserem Team einen heißen Tanz: „Wir haben vor nicht langer Zeit zweimal gegen sie gespielt, wissen daher, was uns erwartet. Wir werden bereit sein und sind auf Revanche aus“, sagte Offensivspielerin Caitlin McGuinness.

»Sind extrem robust in den Zweikämpfen«

ÖFB-Rekordspielerin Sarah Puntigam kennt die Stärken des Gegners, gibt sich aber trotzdem zuversichtlich: „Wir wissen, dass Nordirland extrem aggressiv und robust in den Zweikämpfen ist und ein gutes Umschaltspiel hat, aber wenn wir mit der gleichen mentalen Einstellung wie zuletzt reingehen und unsere Offensivaktionen besser ausspielen, dann bin ich sicher, dass wir mit drei Punkten rausgehen.“ Im zweiten Spiel der Gruppe A trifft England heute (21 Uhr) auf Leader Norwegen.