Unser Frauen-Nationalteam jagt im Viertelfinale heute (ab 21 Uhr LIVE im Ticker) die große Sensation. Das ÖFB-Team will Deutschland im Titel-Kampf ein Bein stellen, geht dabei aber als großer Außenseiter ins Spiel. Wie groß die Sensation wäre, zeigen auch die Wettquoten bei interwetten.com.

Setzt man auf einen Sieg Österreichs nach 90 Minuten, so würde man bei einem Einsatz von 100 Euro ganze 1.100 Euro (Quote 11) ausbezahlt bekommen. Deutschland hingegen hat nur eine Quote von 1,30. Wer dem ÖFB-Team sogar den Titelgewinn zutraut, dem winkt bei einer Quote von 80 ein wahrer Rekordgewinn.

Deutsche lassen mit Mega-Bilanz aufhorchen

Gegen Deutschand muss heute vor rund 17.000 Fans im Community Stadium aber schon ein kleines Wunder her. Der Gegner ist achtmaliger Europameister und zweimaliger Weltmeister. Die Gruppe B überstand die Truppe von Teamchefin Martina Voss-Tecklenburg mit drei Siegen und einem Torverhältnis von 9: 0. "Sie haben auf jeder Position große Qualität", weiß unsere Mittelfeldspielerin Sarah Puntigam. Warum wir den Weltranglisten-Fünften trotzdem ärgern können?"Weil wir einen unglaublichen Team-Spirit haben, weil wir Mentalität bis in die letzte Spielerin haben und unser letztes Hemd auf dem Platz lassen", so ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger mit der Kampfansage.

Bisher traf unser Frauen-Team zweimal in Testspielen auf die Deutschen, zwei mal ging man als Verlierer vom Platz. Am 22. Oktober 2016 setzte es in Regensburg ein 2: 4, am 6. Oktober 2018 in Essen ein 1: 3. "Ich denke da wenig daran, wir haben uns als Mannschaft sehr stark entwickelt", sagt Verteidigerin Carina Wenninger. So sieht das auch Zadrazil: "Ich glaube, dass diese Spiele nicht mehr relevant sind." Der Fokus liegt voll und ganz auf der heutigen Partie. "Es ist wichtig, dass wir physisch und geistig fit sind. Die Deutschen sind mit sehr viel individueller Qualität ausgestattet. Sie haben viele verschiedene Spielertypen", sagt Teamchefin Irene Fuhrmann.