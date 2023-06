Die ÖFB-Damen sind im Liebes-Glück: Wenige Tage, nachdem ÖFB-Torfrau und Arsenal-Spielerin Manuela Zinsberger ihrer Madeleine das Ja-Wort gab, lüftet nun auch Viktoria Schnaderbeck ihr Hochzeits-Geheimnis.

„Selbst nach mehr als einer Woche ist es immer noch unmöglich, meine Gefühle in Worte zu fassen“, schreibt Schnaderböck auf Instagram. Ich freue mich so sehr, dich endlich meine Frau nennen zu dürfen! Ich bin so verliebt in dich, Anna!

"Wieder einmal hast du mich mit deiner Zärtlichkeit berührt, mich mit deiner Überraschung überwältigt und mein Herz ist so voller Liebe für dich – gestern, heute und für immer!", so die Ex-Kapitänin des ÖFB-Teams.

Schnaderbeck spielte zwischen 2007 und 2022 83 Mal für Österreich und führte das ÖFB-Team auch als Kapitänin aufs Feld. Am 10. August 2022 erklärte die gebürtige Grazerin das Ende ihrer aktiven Karriere