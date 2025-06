ÖFB-Damen treffen in NL-Play-off auf Tschechien

Der Play-off-Gegner der ÖFB-Damen in der Nations League steht fest.

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam bekommt es im Play-off der Fußball-Nations-League mit Tschechien zu tun. Das ergab am Freitag die Auslosung in Nyon. Die Mannschaft von ÖFB-Teamchef Alexander Schriebl tritt Ende Oktober zunächst auswärts an, bevor sie in der Entscheidung Heimvorteil hat. Die genauen Spieltermine und -orte werden noch fixiert. Behalten die rot-weiß-roten Frauen in dem Duell die Oberhand, verbleiben sie weiter in Liga A.

"Wir freuen uns auf die beiden Duelle. Es werden keine einfachen Partien werden, jedoch werden wir uns bestmöglich auf diese Spiele vorbereiten, um das Play-off positiv zu bestreiten", würde Schriebl in einer ÖFB-Aussendung zitiert. Großes Ziel sei es, weiterhin in der Topliga zu spielen. Seit Einführung der Nations League der Frauen 2022 ist Österreich dort vertreten.

Bisher sechs Duelle

Mit den Nachbarinnen aus Tschechien hat man bisher sechs Spiele ausgetragen - davon wurden drei gewonnen und eines verloren, zweimal gab es keine Siegerinnen. Das bisher letzte Duell datiert vom April 2023, damals siegten die ÖFB-Frauen in einem Testspiel mit 2:0 in Wiener Neustadt.

Die Österreicherinnen hatten in der Gruppe A1 Rang drei hinter Deutschland und den Niederlanden und vor Schottland belegt. Das tschechische Team kam in Gruppe B4 hinter der Ukraine und vor Albanien sowie Kroatien auf Platz zwei. In der Weltrangliste liegen die Tschechinnen auf Rang 30, zwölf Plätze hinter der ÖFB-Equipe.

Im Nations-League-Halbfinale kommt es derweil zu den Duellen von Deutschland mit Frankreich sowie von Titelverteidiger Spanien mit Schweden. Die Spieltermine sind ebenfalls Ende Oktober.