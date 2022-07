So starten unsere Damen in das EURO-Abenteuer

Überraschung bei der Aufstellung für den Auftakt-Kracher gegen England. Teamchefin Irene Fuhrmann vertraut auf die zuletzt verletzte Kapitänin Viktoria Schnaderbeck.

Manchester. Österreichs Frauen-Nationalteam trifft im Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft heute um 21 Uhr auf Gastgeber England. Vor dem Aufeinandertreffen im ausverkauften Old Trafford von Manchester am Mittwochabend spricht alles für die "Lionesses". Österreich hat von sieben Duellen alle sieben verloren. Nicole Billa und Co. wollen die Favoritinnen dennoch ärgern.

So startet unser Team im Old Trafford gegen Gastgeber England (ab 21 Uhr im sport24-Liveticker):

Österreich (4-1-4-1): Zinsberger - Wienroither, Wenninger, Schnaderbeck, Hanshaw - Puntigam - Dunst, Zadrazil, Feiersinger, Naschenweng - Billa

England (4-2-3-1): Earps - Bronze, Bright, Williamson, Daly - Stanway, Walsh - Mead, Kirby, Hemp - White

Das ÖFB-Team von Trainerin Irene Fuhrmann will sich vor allem ein gutes Gefühl für die anschließenden Gruppenspiele gegen Nordirland (11. Juli) und Norwegen (15. Juli) holen. In Manchester werden 75.000 Zuschauer erwartet.

ÖFB-Team hat vor EM-Auftakt "Hosen nicht voll"

Siebenmal trafen Österreich und England aufeinander, siebenmal siegten die Britinnen. Auf englischem Boden gab es für die ÖFB-Auswahl in vier Anläufen noch kein Tor. "Am Tag X musst du performen können, da hilft dir keine Statistik. Wir schauen nicht in die Vergangenheit, sind im Hier und Jetzt, das ist wichtig", sagte ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger. Dass man auch große Teams ärgern könne, habe man in der Vergangenheit öfters bewiesen.

Fuhrmann betonte, dass jeglicher Druck bei den unter Sarina Wiegman unbesiegten Engländerinnen liege. "Sie sind klarer Favorit, wir haben deshalb aber nicht die Hosen voll", so Fuhrmann. Das Abschneiden von 2017, als Österreich bei der Premiere Halbfinalist war, spielt laut ihrer Sicht keine Rolle. "Griechenland ist auch Europameister geworden bei den Männern 2004, aber keiner hätte 2008 von ihnen erwartet, dass sie es wieder werden. Es ist das Schöne, dass der Fußball solche Märchen schreibt, es ist aber nicht reproduzierbar."