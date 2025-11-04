Fritz Grampelhuber: Der Teamkoch, dem Alaba & Co. vertrauen

Wenn Spitzensport auf Spitzengeschmack trifft: Zwei-Hauben-Koch Fritz Grampelhuber ist der Mann hinter den Kulissen des ÖFB-Nationalteams.

Er ist der Mann, der David Alaba, Marko Arnautović und Konrad Laimer den Geschmack der Heimat serviert: Zwei-Hauben-Koch Fritz Grampelhuber. Seit fast zehn Jahren sorgt der 37-Jährige beim österreichischen Fußball-Nationalteam für volle Teller, gute Laune – und ein Stück Österreich, egal wo das Team gerade spielt.

Zwischen der Lehrgangsküche des ÖFB und seinem Familienwirtshaus, dem traditionsreichen „Steegwirt“ am Hallstättersee, pendelt Grampelhuber seit Jahren hin und her. Hier Hochleistungssport, dort Wirtshausgemütlichkeit – und genau dazwischen steht er selbst: Ein Familienmensch mit Pfanne und Herz.

Gregoritsch: »Mein bester Freund«

„Wie der Fritz als Mensch ist, ist so wichtig für unsere Gruppe – und auch für mich“, betonte Konrad Laimer. Michael Gregoritsch nennt ihn sogar „einen meiner besten Freunde“: „Wir telefonieren drei-, viermal die Woche – unabhängig vom Kochen. Und fast jeden Abend frage ich ihn, was ich kochen soll."

Grampelhuber ist für die Kicker mehr als nur der Koch. Er ist Kumpel, Seelentröster, und manchmal der, der mit einem Teller Eiernockerl die Stimmung rettet. Zwischen Trainingsplan, Videoanalyse und Matchvorbereitung bringt er das auf den Tisch, was alle brauchen: Ein Stück Normalität – und den Geschmack von Zuhause.

Seine Zutaten wählt er so sorgfältig wie Teamchef Ralf Rangnick seine Aufstellung. Vom Latscheneis des Seegut Eisl in Abersee bis zur berühmten Gamskäsekrainer von der Metzgerei Auernig in Hallwang – Grampelhuber kennt jeden Produzenten persönlich. „Ich will, dass die Jungs wissen, was sie da essen – und wo es herkommt“, sagt er.

Grampelhuber: »Wird auch gestritten«

Und manchmal wird die Küche selbst zum Spielfeld. Laimer sammelt Latschen für ein neues Gericht, Patrick Wimmer schneidet Krautsalat, Xaver Schlager rührt an der Suppe und Gregoritsch steht neben Fritz am Herd. „Wenn die Jungs mitkochen, ist das wie Teambuilding“, lacht Grampelhuber. „Da wird gescherzt, geschnippelt und manchmal auch gestritten – aber am Ende essen alle gemeinsam.“

ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautovic mit Mama Gabriela. © ServusTV

Wenn er nicht mit dem Nationalteam unterwegs ist, steht Grampelhuber in der Küche seines 450 Jahre alten Steegwirts, den er gemeinsam mit seinem Bruder Tamino und seinen Eltern führt. Familie ist für ihn das A und O. „Ohne meinen Bruder, meine Partnerin und unsere Eltern wäre das alles nicht möglich“, sagt er. „Ich bin ihnen unendlich dankbar.“ Ob im Nationalteam oder im Wirtshaus – bei Fritz Grampelhuber geht’s um mehr als gutes Essen. Es geht um Zusammenhalt, Respekt und Leidenschaft. Und genau deshalb sagen die Spieler über ihn: „Der Fritz – der ist einfach einer von uns.“

