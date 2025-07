Knalleffekt: Herbert Prohaska kündigt ORF-Aus an

Wie oe24 bereits berichtete, ist nach der WM im kommenden Jahr Schluss.

Herbert Prohaska ist seit über 20 Jahren als Fußball-Analytiker im ORF tätig, pünktlich zu seinem 70. Geburtstag kündigt die österreichische Fußball-Legende nun aber sein Karriere-Ende an.

Nach der WM ist Schluss

„Vielleicht ist nächstes Jahr nach der WM Schluss", lässt Schneckerl im Interview mit dem Profil aufhorchen. „Manche sagen: Ich bin 70 und fühle mich wie 50. Ich nicht! Ich bin 70 und fühle mich genau so.“

Wie Insider berichten, soll auch bereits der Nachfolger feststehen. Dabei soll es sich um eine echte ÖFB-Legende und zweifachen WM-Teilnehmer handeln.

Prohaska hadert im Gespräch zu seinem 70er dabei auch durchaus mit dem Zeitgeist. Vieles sei in den letzten Jahren professioneller geworden, „aber auch weniger menschlich“, so die Austria-Legende. „So wie heute hätte ich mir den Fußball nicht vorstellen können. Die Spieler gehen in die Arbeit – und danach heim. Wir sind nach dem Training auf ein Bier gegangen und haben Schmäh geführt."