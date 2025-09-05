Linden LIVE: Nur sechs ÖFB-Spieler mit zweiter WM-Chance

Österreichs Nationalteam tritt mit einer Startelf an, deren Altersdurchschnitt über 28 Jahre liegt. Nur sechs Spieler im Kader hätten 2030 noch eine zweite WM-Chance. Peter Linden mit den Fakten.

Statt Debüt gegen Zypern oder Bosnien zurück zum U 21-Nationalteam und zum Auftakt der EM-Qualifikation am Montag in Georgien gegen Weißrussland. Dort ist er im Angriff gesetzt. Er empfindet das als Ehre. Das Schicksal von Nikolaus Wurmbrand teilte auch Lens-Legionär Samson Baidoo, der sein Teamdebüt bereits hinter sich hat. Die Abreise des 19-jährigen Rapid-Talents aus Windischgarsten bedeutet, dass Ralf Rangnick, egal für welche Startelf er sich entscheidet, eine aufbieten wird, deren Durchschnittsalter über 28 Jahre liegt. Von einem jungen Team kann man wirklich nicht sprechen.

In fünf Jahren sind nur fünf unter 30

Vom derzeitigen Kader wären bei der WM 2030 in Spanien, Portugal und Marokko nur wenige unter 30: Leopold Querfeld, Alexander Prass, Nicolas Seiwald, Patrick Wimmer und Raul Florucz. Zu den 30-jährigen würden 2030 Romano Schmid zählen. Sie bekommen noch eine zweite WM-Chance.

Nicht nur für die über 30-jährigen wie David Alaba, Philipp Mwene, Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch und Marko Arnautovic, sondern auch für Konrad Laimer, Philipp Lienhart und Xaver Schlager geht es in den ausstehenden sechs Spielen dieses Jahres um die letzte Chance, zum ersten und wahrscheinlich auch letzten Mal bei einer WM-Endrunde dabei zu sein.

Deshalb wird es das deutsche „Problem“, zu wenig Emotionalität, bei Österreich garantiert nicht geben. So wie in allen bisherigen Spielen von Rangnicks Ära.