Nach CL-Aufstieg: Sabitzer kontert Rangnick-Kritik

ÖFB-Star Marcel Sabitzer äußerte sich zur Kritik von Teamchef Ralf Rangnick.

Dass Borussia Dortmund tief in der Krise steckt, ist längst kein Geheimnis mehr. In der Bundesliga mussten die Borussen sich in neun von 22 Partien mit einer Niederlage vom Platz verabschieden. Zum Vergleich: Lediglich achtmal durften Julian Brandt und Co. über einen Erfolg jubeln. Dementsprechend weit unten findet sich der BVB in der Liga-Tabelle wieder - nämlich auf Platz elf. Für die Spieler hagelte es deshalb zuletzt ordentlich Kritik. So auch für ÖFB-Star Marcel Sabitzer.

Sabitzer: "Rede lieber mit den Menschen als über sie"

Der 30-Jährige wurde von der deutschen Presse, unter anderem, wegen seines "lustlosen Auftretens" in die Mangel genommen. Doch nicht nur von den Medien gab es negative Rückmeldungen für Sabitzer, auch von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick gab es harte Worte. "Wenn du ihn jetzt in Dortmund spielen siehst, ist er fast nicht wiederzuerkennen", stellte der 66-Jährige überrascht fest. Der Deutsche denke allerdings nicht, dass es eine Mentalitäts-Angelegenheit sei. "Es muss schon auch andere Gründe geben, warum die Spieler in Dortmund gefühlt immer schlechter spielen als woanders."

Nach dem Play-off-Rückspiel der Champions-League gegen Sporting Lissabon (0:0) äußerte sich nun Sabitzer selbst zur Rangnick-Kritik. "Ich möchte mich eigentlich nicht hier zu diesen Sachen äußern. Ich rede lieber mit den Menschen als über die Menschen. Wenn es aus den eigenen Reihen kommt, weiß ich nicht, ob es sinnvoll ist", erklärte der Mittelfeldmann sichtlich genervt. Immerhin lieferte Sabitzer im Duell gegen die Portugiesen die ein oder andere gute Torchance, versuchte seine Kritiker verstummen zu lassen.