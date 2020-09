Nations League: Personal-Sorgen bei Foda

Vor der Kaderbekanntgabe für das Oktober-Triple hat Franco Foda viele Baustellen.

Heute (11.30 Uhr, live in ORF Sport+) gibt unser Teamchef seinen Kader für das Testspiel gegen Griechenland (7. Oktober) sowie die beiden Nations-League-Spiele in Nordirland (11.10.) und in Rumänien (14.10.) bekannt. Wie schon beim letzten Lehrgang drohen dem 54-Jährigen namhafte Ausfälle!

Arnautovic, Sabitzer & Lazaro müssen zuschauen

Der prominenteste: Marko Arnautovic! Der China-Legionär dürfte nur einreisen, wenn er danach zwei Wochen in Quarantäne geht. Schon beim vergangenen Lehrgang sagte Foda: "Das können wir nicht verantworten." Damit fehlt dem Deutschen wohl der Mann, der 26 Länderspieltore auf seiner Visitenkarte hat. Doch es kommt für Foda noch dicker: Mit Marcel Sabitzer (Muskelfaserriss) und Valentino Lazaro (Muskelbündelrisses in der Wade) fehlen zwei weitere Offensiv-Akteure fix. Hinter dem Einsatz von Adrian Grbic steht ein Fragezeichen: Der Lorient-Stürmer wurde in der Liga gegen Lyon mit einer Knöchelverletzung ausgewechselt. Zusätzlich ist auch Konrad Laimer weiter kein Thema.

Positive Nachricht: Foda kann auf Alaba zählen

Die einzig positive Nachricht: David Alaba feiert sein Comeback, er fehlte bei den September-Spielen wegen Überlastung. "Der Oktober-Lehrgang wird sehr intensiv, wir werden neue Wege gehen", so Foda, der möglicherweise sogar mehr als 23 Spieler einberufen will.