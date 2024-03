Sehen wir unser Team in "Electric Peppermint"?

Nach Türkis könnten wir Arnautovic in Mintgrün sehen.

Wien. Deutschland hat es schon getan, Frankreich, England und Italien ebenfalls: Bereits 13 Verbände präsentierten bereits ihre Trikots für die EM in Deutschland. Der ÖFB macht es vor dem Oster-Geschäft hingegen noch spannend.

Das gut informierte Insider-Portal footyheadlines.com will allerdings schon wissen, in welcher Wäsch‘ Marko Arnautovic und Co. bei der EM auftreten werden. Ausrüster Puma soll dabei auf ein „würziges“ Design setzen: Das Heimtrikot soll eine Kombination aus den zwei Rottönen „Red“ und „Chili Pepper“ sein.

Frische Minze bei den Auswärtsspielen

Auswärts überrascht Puma mit einer besonderen Farbwahl. Neben Weiß soll das Trikot in einem hellen Mintgrün mit dem frischen Namen „Electric Peppermint“ gehalten sein. Das wäre jedenfalls eine Premiere und könnte wieder Diskussionsstoff liefern. Zur Erinnerung: Bei der EURO 2021 (eigentlich 2020) sorgte das Türkis auf den schwarzen Auswärtsdressen für Mega-Entrüstung unter den rot-weiß-roten Fans.

Spätestens bei der EM-Generalprobe in der Schweiz am 8. Juni sollte die „elektrische“ Wäsche Premiere feiern. Das neue Heimtrikot ist vier Tage davor beim Heimspiel gegen Serbien in Wien (4. Juni) in Aktion zu sehen.