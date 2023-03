ÖFB lockt VIPs mit Hostessen nach Linz

Die Ticket-Preise im neuen Linzer Stadion sorgen weiter für viel Wirbel. Nach dem LASK sorgt jetzt auch der ÖFB mit einem Wucher-Preis für Aufsehen.

Wer sich die EM-Quali-Leckerbissen gegen Aserbaidschan (Fr., 24. 3., 20.45 Uhr) und Estland (Mo., 27. 3., 20.45 Uhr) im besonderen Rahmen schmecken lassen will, muss tief in die Tasche greifen. Für ein VIP-Ticket verlangt der ÖFB in der neuen Raiffeisen-Arena auf der Linzer Gugl satte 395 Euro. Im Doppelpack muss man immerhin nur noch 690 Euro berappen. Für Kinder ist der Preis auf 250 € beziehungsweise 400 € ebenfalls sehr großzügig angesetzt.

Im Preis inkludiert ist neben einem Buffet und freier Getränkewahl auch ein reservierter Tisch- sowie Tribünenplatz. In der Aussendung des Verbandes wird sogar mit einem "aufmerksamen Hostessen-Service" geworben. Ob das genügt um einem die Spiele gegen die eher unattraktiven Gegner schmackhaft zu machen bleibt abzuwarten. Der normale Ticketverkaufsstart lässt derzeit noch auf sich warten. In den nächsten Tagen soll der aber auch offiziell starten.

Linzer Preis-Wucher

Zuletzt sorgten auch die Ticket-Preise für die Heimspiele des LASK für Aufsehen. Beim Hit gegen Serienmeister Red Bull Salzburg muss man mindestens 40 € hinblättern, um eine Karte zu bekommen. Das Auftaktspiel gegen Lustenau war, trotz Kombi-Tickets um bis zu 100 Euro nicht ausverkauft. Einzig, wenn man für den Rest der Saison ein Abo nimmt, gibt es eine erhebliche Preisreduktion.