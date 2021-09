ÖFB mit Impfaktion vor Schottland-Hit

Schöttel verteidigt Foda nach Quali-Blamage Am Tag nach dem 2:5 in der Fußball-WM-Qualifikation in Haifa gegen Israel hat ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel noch immer gerätselt, warum sich die österreichische Nationalmannschaft gegen die Nummer 81 der Welt derartig blamiert hat.