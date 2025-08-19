ÖFB-Star Gregoritsch schockt Werder! Wechsel zu Bröndby kurz vor Abschluss

Statt Werder Bremen geht’s für Michael Gregoritsch ins Ausland: Der 31-jährige Stürmer des SC Freiburg steht vor einem Wechsel zu Bröndby IF – Medizincheck inklusive. Auch das Go von ÖFB-Teamchef Rangnick spielte eine Rolle.

Michael Gregoritsch verlässt den SC Freiburg. Der 31-jährige Stürmer, zuletzt auch bei Werder Bremen gehandelt, zieht es nach kicker-Informationen nach Dänemark zu Bröndby IF. Dort soll er die klare Nummer eins im Angriff werden – ein entscheidender Faktor im Hinblick auf die WM 2026.

Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick hatte Gregoritsch in Gesprächen mitgegeben, wie wichtig regelmäßige Spielpraxis für das Turnier sei. „Gregerl“ entschied sich deshalb bewusst gegen einen Verbleib in der Bundesliga.

Neuer Anlauf im Ausland

In Freiburg stand der ÖFB-Stürmer, der in drei Jahren 107 Spiele für den Sport-Club absolvierte und 30 Tore erzielte, zuletzt nicht mehr im Pokalkader. Nun winkt ein neues Kapitel außerhalb des deutschsprachigen Raums – nach Stationen bei Hoffenheim, St. Pauli, Bochum, HSV, Augsburg, Schalke und Freiburg.

Der Medizincheck bei Bröndby ist für Dienstag oder Mittwoch geplant. Sollte alles glattgehen, könnte Gregoritsch schon am Donnerstag beim Conference-League-Play-off gegen Straßburg debütieren.