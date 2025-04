Paukenschlag! Ex-Vizekanzler wird neuer ÖFB-Präsident

Das ÖFB-Chaos dürfte endlich ein Ende gefunden haben. Die Präsidiumsmitglieder haben sich am Mittwoch auf Josef Pröll als zukünftigen Präsidenten des heimischen Fußballbundes geeinigt.

Das lange Tauziehen um den neuen starken Mann in Fußball-Österreich hat ein Ende. Wie oe24 erfuhr wird der ehemalige Vizekanzler und Finanzminister Josef Pröll am 18. Mai bei der ÖFB-Hauptversammlung zum Präsidenten gewählt.

Die Mitglieder aus dem Wahlausschuss einigten sich am Mittwochabend einstimmig auf den 56-jährigen Ex-Politiker. Der bekennende Austria-Wien-Anhänger wird am 18. Mai in Bregenz bei der Hauptversammlung zum neuen Präsidenten gewählt werden.

Pröll setzte sich in der Wahl gegenüber Christian Jauk (Sturm Graz), Brigitte Annerl (TSV Hartberg) und Johannes Wutzelhofer (Burgenland) durch. Pröll bekommt zwei stellvertretende Vorsitzende an seine Seite gestellt. Einer davon ist mit Wutzelhofer bereits fixiert worden, der andere soll möglicherweise mit Jauk, der für die Bundesliga im ÖFB-Präsidium sitzt, bald bekannt werden.

© GEPA ×

Die ÖFB-Präsidenten seit 1945:



Josef Gerö (1945 - 1955)

Hans Walch (1955 - 1969)

Heinz Gerö (1970 - 1976)

Karl Sekanina (1976 - 1982)

Herbert Raggautz/Heinz Gerö (interimistisch, 1982 - 1984)

Beppo Mauhart (30. Juni 1984 - 7. April 2002)

Friedrich Stickler (7. April 2002 - 7. November 2008)

Kurt Ehrenberger (interimistisch, 7. November 2008 - 28. Februar 2009)

Leo Windtner (28. Februar 2009 - 17. Oktober 2021)

Gerhard Milletich (17. Oktober 2021 - 31. Jänner 2023)

Johann Gartner (interimistisch, 3. Februar 2023 - 8. Juli 2023)

Klaus Mitterdorfer (8. Juli 2023 - 21. November 2024)

Wolfgang Bartosch (interimistisch, 29. November 2024 - 18. Mai 2025)

Josef Pröll (designiert, ab 18. Mai 2025)

Präsidenten-Posse hat ein Ende

Mit der Entscheidung soll endlich wieder Ruhe einkehren. Seit Wochen kursiert das Gerücht, dass Erfolgs-Coach Ralf Rangnick das Nationalteam verlässt, sollte es keine externe Lösung als Präsident geben. Nach der Kritik von ÖFB-Kapitän David Alaba an der Führung des österreichischen Fußballverbandes könnte der Wahl-Ausschuss nun den Kopf aus der Schlinge gezogen haben.

Damit bekommt der heimische Fußballbund bereits den fünften Präsidenten in zwei Jahren. Im Jänner 2023 trat Gerhard Milletich nach der Inseraten-Affäre mit ÖFB-Sponsoren zurück. Johann Gartner übernahm interimistisch, bis Klaus Mitterndorfer im Juli 2023 offiziell gewählt wurde. Er legte sein Amt aber im November 2024 wieder nieder, weil der öffentliche Druck nach der Entlassung der Geschäftsführer Thomas Hollerer und Bernhard Neuhold zu groß wurde.Jetzt übernimmt Pröll von Wolfgang Bartosch.