Paukenschlag! Teamchef Foda tritt morgen zurück

Jetzt ist es offiziell: Franco Foda tritt nach dem Schottland-Länderspiel am Dienstag als Teamchef zurück.

Ein emotionaler Franco Foda lässt die Katze aus dem Sack: „Ich habe mir in den vergangenen Tagen sehr viele Gedanken gemacht. Wir haben uns nicht für die WM qualifiziert. Dafür übernehme ich die Verantwortung. Darum endet mein Trainer-Amt nach dem Spiel gegen Schottland.“ Heißt: Der Deutsche bestreitet morgen im Wiener Ernst Happel Stadion sein letztes Spiel an der Seitenlinie von Österreich. „Ich will mich bei all meinen Spielern für die letzten viereinhalb Jahre bedanken“, so Foda, der noch einmal betonte: „Wir haben unser großes Ziel, unseren großen Traum von Katar nicht erreicht.“

»Unterm Strich fällt die Statistik positiv aus«

Foda übernahm das Amt im Oktober 2017 von Marcel Koller. Über seine Bilanz sagt der 55-Jährige: „Am Anfang hat es viele Testspiele gegeben. Da haben wir sehr gut performt, eine neue Euphorie entfacht. Dann sind wir verdient zur Europameisterschaft gefahren und ins Achtelfinale eingezogen. Das ist vorher noch nie gelungen. In der WM-Quali haben wir wir nicht so performt, wie wir uns das vorgestellt haben.“ Er stellt aber auch klar: „Wir haben mehr Spiele gewonnen, als nicht gewonnen. Unterm Strich fällt die Statistik positiv aus.“

»Meinen Nachfolger muss der ÖFB klären«

Foda konzentriert sich jetzt voll auf sein Finale gegen Schottland. „Ich freue mich auf das letzte Spiel. Alles andere wird der ÖFB klären, auch wer dann mein Nachfolger wird. Spätestens im April soll Sportdirektor Peter Schöttel eine Lösung präsentieren. „Mein Nachfolger kann sich auf eine charakterlich einwandfreie Mannschaft freuen“, meint Foda. Als Favorit auf dem Posten gilt Ex-Austria-Coach Peter Stöger.