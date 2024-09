Rätselraten: Warum spielt Alaba 2024 nicht im Team?

Teamchef Rangnick: Star wird erst im Frühjahr wieder für ÖFB spielen

Nach der oe24-Story, wonach Alaba heuer kein Spiel für das Nationalteam bestreiten wird, ist man beim ÖFB um Beruhigung bemüht. Teamchef Ralf Rangnick habe den Aufreger-Satz: „Ein Comeback von David Alaba im Oktober ist völlig ausgeschlossen, auch eines im November“, im Zusammenhang mit den ebenfalls verletzten Leistungsträgern Xaver Schlager und Sasa Kalajdzic, die dem Team heuer ebenfalls nicht mehr zur Verfügung stehen werden, gesagt.

Obwohl Alaba (32), der sich am 17. Dezember 2023 beim Real-Heimspiel gegen Villarreal das Kreuzband gerissen hatte, seit der OP zwei Tage später an seinem Comeback arbeitet, gibt es auch nach neun Monaten noch keinen konkreten Comeback-Zeitpunkt. Obwohl man bei Real Madrid offenbar auf eine Rückkehr in die Kampfmannschaft Ende Oktober hofft, plant Rangnick für die restlichen Nations-League-Spiele gegen Kasachstan und Norwegen in Linz (10./13.10.) bzw. in Kasachstan (14.11.) und in Wien gegen Slowenien (17.11.) ohne den Star. „Er wird frühestens im März in der WM-Quali für uns spielen.“

Insider: Versicherung übernahm Real-Gage

Dass Real Madrid trotz der Mega-Jahresgage von kolportierten 22,3 Millionen Euro zumindest nach außen entspannt bleibt, könnte auch daran liegen, dass Alaba dem Spanien-Rekordmeister zurzeit finanziell nicht zur Last fällt: Insider vermuten, dass der Klub für solche Fälle abgesichert ist – heißt, ab einem längeren Verletzungs-Ausfall übernimmt die Versicherung.