Rangnick will neuen Feiertag für Österreich

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick sprach über einen möglichen Feiertag, falls unserem Nationalteam die WM-Quali gelingen sollte.

Nach einer kurzen Aktivierungsübung im ÖFB-Camp in Windischgarsten geht’s am Samstag für David Alaba & Co. nach Linz, wo 17.100 Fans auf der Linzer Gugl für eine tolle Stimmung sorgen werden. Alles andere als ein Sieg im dritten WM-Qualifikationsspiel gegen Außenseiter Zypern wäre eine herbe Enttäuschung. Allerdings warnt Teamchef Ralf Rangnick, die Partie auf die leichte Schulter zu nehmen und verwies dabei auf die 0:2-Pleite der Deutschen gegen die Slowakei am Donnerstag.

Rangnick: "Würden auf jeden Fall feiern"

Bei bisher 6 Pflichtspiel-Duellen gegen Zypern (Nr. 128 der FIFA-Weltrangliste) ging Österreich 6 Mal als Sieger vom Platz. Lediglich bei einem Vier-Nationen-Turnier auf der Insel im Jahr 2005 musste das ÖFB-Team sich nach einem 1:1 im anschließenden Elfmeterschießen geschlagen geben.Rangnick hat jedenfalls die WM-Quali fix im Visier und meint auf die Frage, ob sich Österreich im Erfolgsfall einen Feiertag verdient hätte augenzwinkernd: „Ich habe gefühlt als Deutscher immer den Eindruck, als ob es in Österreich drei Feiertage mehr gibt als in Deutschland. Insofern weiß ich nicht, ob die Wirtschaft noch einen Feiertag verkraften würde. Aber wir würden auf jeden Fall feiern mit der Mannschaft.“