Sabitzer: "Keine Luft zum Atmen lassen"

Österreich empfängt Zypern im ausverkauften Linzer Stadion und will den dritten Sieg in Serie holen. Teamchef Ralf Rangnick setzt auf Druck, Sabitzer warnt vor Nachlässigkeit.

Alle sechs Pflichtspiele gegen Zypern hat Österreich seit 1968 gewonnen. Niemand verlangt, dass der siebente Sieg so hoch ausfällt wie der erste (7:1 im Praterstadion), keiner darf erwarten, dass ein Stürmer so trifft wie damals die Sportklub-Legende Erich Hof mit fünf Toren (eines mehr erzielte im Teamdress bei einem Spiel nur Hans Krankl 1977 beim 9:0 gegen Malta in Salzburg). Keiner fordert beim dritten Match der Ära von Ralf Rangnick im ausverkauften Linzer Stadion einen Torreigen wie in den ersten zwei (5:1 gegen Norwegen, 4:0 gegen Kasachstan). Aber ein Heimsieg ohne Zittern müsste es schon werden, um den Sager von Kapitän David Alaba über das beste österreichische Team aller Zeiten zu untermauern.

Gegen den Torhüter von Servette Genf

Drei Punkte sind Pflicht, um auf Kurs Richtung Gruppensieg zu bleiben und sich als Zweiter die „Nervenmühle“ Play-off um ein Ticket zur WM 2026 zu ersparen. Mit der machte Rangnicks Team in der Nations League schlechte Erfahrungen. Joël Mall, der zypriotische Teamtorhüter in Diensten des kriselnden Schweizer Vizemeisters Servette Genf, wird genug Arbeit bekommen. Darauf haben sich Österreichs Teamspieler eingeschworen.

Leichte Aufgaben gibt es nicht mehr

Sie wissen, dass die Zyprioten gut verteidigen können, wie das 1:2 in Bosnien und das 0:1 in Rumänien zeigten. „Wir dürfen ihnen keine Luft zum Atmen lassen“, verriet Marcel Sabitzer Freitag im Kulturforum Windischgarsten mit dem Teamchef die Marschroute, warnte zugleich aber auch: „Leichte Aufgaben gibt‘s nicht mehr!“ Zyperns griechischer Teamchef Apostolos Manzios bietet als Feldspieler fünf Legionäre aus Italien, Griechenland, Bulgarien und Rumänien auf. Die muss man ständig unter Druck setzen. Was passieren kann, wenn man sogenannte Pflichtsiege auf die eher leichte Schulter nimmt, sahen alle Donnerstagabend vor dem TV-Schirm am Beispiel Deutschland.

Wie oft wird der Teamchef wechseln?

Zu erwarten ist, dass Rangnick das Wechselkontingent voll ausschöpfen wird. Kapitän David Alaba könnte beginnen, aber zur Pause aufhören, um sich auf diese Art für Bosnien einzuspielen. Auch bei Xaver Schlager werden sich zweimal 90 Minuten nicht ausgehen, bei Marko Arnautovic und Michael Gregoritsch vermutlich auch nicht einmal.