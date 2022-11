Schwere Wahl für Super-Talent Wanner

Mit 16 Jahren und 15 Tagen wurde Paul Wanner im Jänner jüngster Bundesligaspieler des FC Bayern München.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann schwärmte über den offensiven Mittelfeldspieler: „Ein unglaubliches Talent.“ Dass der Bursche jetzt ÖFB-Teamluft schnuppern darf, ist schon bemerkenswert – immerhin hat Wanner bereits in U17- und U18-Auswahlen für Deutschland gespielt. Seine Mutter ist zwar eine ehemalige Fußballerin aus Vorarlberg (wo sie Wanners deutschen Vater kennenlernte), doch selbst sie hat schon für Bayern gespielt. Dass Paul die Einladung zum ÖFB angenommen hat, zeigt aber, dass es zumindest nicht unvorstellbar für ihn ist, bei den „Großen“ für Österreich zu spielen.

Keine leichte Entscheidung, die ich wahrscheinlich in Gesprächen mit meinen Eltern gefällt hätte. Wanner ist zwar in Österreich ge­boren, aufgewachsen ist er in Deutschland, wo er die diversen Nachwuchs-

Teams durchlief.

Mit Deutschland könnte er um große Titel mitspielen. In Österreich wäre die Chance auf ein Leiberl im Team größer. Die Tatsache, dass er nach Marbella kam, zeigt, dass er mit einer Zusage für Österreich zumindest liebäugelt. Ich würde es toll finden – so ein Supertalent könnte unserem Team sicher weiterhelfen.