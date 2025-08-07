Trennung und Liebesschmerz bei Arnautovic: "Ich vermisse Dich so sehr!"

Nach dem Wechsel von Marko Arnautovic zu Roter Stern Belgrad lebt Ehefrau Sarah getrennt von ihrem Marko - Frau und Kinder sind bis jetzt nicht mit nach Belgrad gegangen. Auf Instagram teilt sie nun eine emotionale Botschaft.

Nach dem Wechsel zu Roter Stern Belgrad steht ÖFB-Stürmer Marko Arnautovic (36) vor einem sportlichen Neustart – privat bedeutet das aber auch eine räumliche Trennung von seiner Familie.

„Ich vermisse dich so sehr“

Ehefrau Sarah Arnautovic postete auf Instagram ein gemeinsames Bild mit Marko und schrieb dazu: „Entfernung bedeutet nichts, wenn jemand alles bedeutet, aber ich vermisse dich so sehr.“

© Getty & Instagram

Eine Liebeserklärung an ihren Ehemann. Marko antwortete umgehend unter dem Posting: „Für immer“ – mit mehreren Herz-Emojis.

Seit 13 Jahren verheiratet

Sarah und Marko Arnautovic sind seit 13 Jahren verheiratet. Kennengelernt haben sie sich in einer Disco in Bremen, als Marko für Werder Bremen spielte. Sarah, eine Deutsche mit polnischen Wurzeln.

© Getty & Instagram

© Instagram

© Instagram

Arnautovic bei Roter Stern eingewechselt

Sportlich kam Marko Arnautovic beim 3:1-Auswärtssieg von Roter Stern Belgrad gegen Lech Posen am Mittwochabend in der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League zum Kurzeinsatz. Der Teamspieler wurde in der 78. Minute eingewechselt. Bereits in der Vorwoche beim Zweitrunden-Rückspiel absolvierte er rund 15 Minuten.

Das Rückspiel gegen Posen findet am kommenden Dienstag in Belgrad statt.