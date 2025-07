Arnautovic-Attacke gegen Rapid: "Hendlverkäufer"

Träneninterview von Arnautovic in Belgrad Marko Arnautovic unterschrieb am Montag offiziell bei Roter Stern Belgrad – und erfüllte sich damit gleich zwei Herzenswünsche: Seinen Kindheitstraum und ein Versprechen an seinen verstorbenen Mentor Siniša Mihajlović. Im ersten Interview als neuer Red-Star war er den Tränen nahe.