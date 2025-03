WM-Qualifikation: Morgen startet ÖFB-Gruppe

Während das ÖFB-Team am Sonntag noch im Nations-League-Play-off im Einsatz ist, steigen am Freitag in unserer WM-Gruppe H die ersten beiden Spiele.

Zypern bestreitet ein Heimspiel gegen San Marino. Rumänien hat danach in Bukarest Bosnien-Herzegowina zu Gast. Die drei Punkte vor heimischer Kulisse sind beim wohl härtesten Kontrahenten von David Alaba und Co. im Rennen um Platz eins ebenso eingeplant wie drei Tage später bei Fußballzwerg San Marino. Rumänien ist unser härtester Gegner Altmeister Mircea Lucescu ist seit vergangenem August in seinem zweiten Engagement als Teamchef der „Tricolorii“ wieder am Ruder. In den 79-Jährigen ruhen alle Hoffnungen auf eine erfolgreiche Qualifikation. Kritik an Lucescu gab es nach der jüngsten Kadernominierung aus Cluj. Der in Rumäniens Liga mit 20 Toren aus 26 Spielen aufwartende Louis Munteanu erhielt keine Einberufung und äußerte darüber seinen Unmut. Experten äußerten ebenfalls ihr Unverständnis über Lucescus Entscheidung. Bosnien setzt auf Alt-Star Dzeko Bei Bosnien ist Edin Dzeko (Fenerbahce) weiter dabei, außerdem der Ex-Salzburger Amar Dedic ( Marseille) oder Osman Hadzikic (Austri/ jetzt: Mostar). Der im Winter von Sturm Graz nach Köln gewechselte Jusuf Gazibegovic fällt aufgrund einer am Wochenende erlittenen Sprunggelenkverletzung länger aus.