ÖFB-Star sagt Danke an die Heimat

Vor 30 Jahren flüchtete die Familie von Kevin Danso von Ghana nach Voitsberg. Nun will der ÖFB-Teamplayer seiner Heimat etwas zurückgeben und gründete den pädagogischen Verein "DANnSO"

Eigentlich wollte Danso Schauspieler und Actionstar werden, geworden ist er aber einer der aktuell besten Innenverteidiger Europas, ÖFB-Nationalteamspieler und Vizemeister mit dem französischen Klub RC Lens. Seit Mittwoch ist der 24-Jährige auch Gründer eines Sozialprojekts.

Mit dem Verein "DANnSO" will er seiner Heimat Voitsberg Danke sagen. Denn vor 30 Jahren flüchtete Dansos Familie aus Ghana und fand in der steirischen Gemeinde ihr neues Zuhause. Seinen sozialen Verein beschreibt der Verteidiger als Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und deren Familien in herausfordernden Situationen für Freizeitgestaltung und kreatives Tun.

„Wenn ich an meine Kindheit denke, dann denke ich an Voitsberg. Ich habe viele tolle und gute Erinnerungen. Und deswegen war das für mich ganz klar, so was zu machen,“ beschrieb Danso das Projekt als Herzensangelegenheit. Zum Kick-off veranstaltete der Steirer ein Sportfest. Mit 100 fußballbegeisterten Kids kickte der ÖFB-Star im Voitsberger Stadion. Am Samstag (21 Uhr) läuft Danso dann für RC Lens auf. Der französische Vizemeister muss gegen Metz ran.