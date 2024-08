Oldie und Wunderkind retten Flicks Barca Debüt

Hansi Flick atmet auf. "Oldie" Robert Lewandowski und Teenager Lamine Yamal retteten sein Pflichtspiel- Debüt als Barcelona Trainer.

" Er ist ein absolut professioneller Spieler. Er hat nicht nur Tore geschossen, sondern auch defensiv gut gearbeitet", lobte der 59-Jährige seinen 35-Jährigen Stürmerstar nach dem 2:1 zum Saisonstart beim FC Valencia.

Lewandowski der unter Flick bei Bayern München für Furore sorgte, war mit seinen beider Treffern (45.+6 und 49.Foulelfmeter) der Matchwinner für die Katalanen und sorgte dafür, dass Barca keinen Liga-Fehlstart hinlegte. Valencias Hugo Duro (44.) hatte Valencia per Kopf in Führung gebracht. "Wir hatten viele Probleme in der ersten Halbzeit, in der zweiten haben wir es viel besser gemacht. Wir sind sehr glücklich über diese drei Punkte", sagte der ehemalige Bundestrainer, dem nach der EM- Endrunde und den Olympischen Spielen noch einige Profis verletzungsbedingt fehlen.

Ilkay Gündogan musste nach seiner am Montag in einem Testspiel gegen Monaco erlittenen Platzwunde am Kopf passen ebenso wie Dani Olmo. Der spanische Teamstürmer hat nach seinem Wechsel noch trainingsrückstand. Den ersten Lewandowski-Treffer bereitete "Wunderkind" und Europameister Lamine Yamal vor.

Yamal-Vater dankbar nach Messer-Attacke

Dessen Vater war Mittwoch vergangene Woche bei einem Messer-Angriff auf einem Parkplatz in der katalanischen Stadt Mataro, 30 Kilometer nördlich von Barcelona, scfhwer verletzt worden. Vier Personen wurden festgenommen, davon sitzt eine in U-Haft.

Inzwischen durfte Mounir Nasraoui das Krankenhaus verlassen. Via Instagram bedankte sich Yamals Vater bei "dem Polizisten, der die Wunde versorgt hat, die am meisten geblutete hat", schrieb Nasraoui: "Er hat meine Hand gehalten und mich nicht losgelassen, damit ich nicht das Bewusstsein verliere.