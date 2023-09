Rangnick & Glasner auf DFB-Wunschliste

Während Noch-Bundestrainer Hansi Flick das Training der deutschen Nationalmannschaft am Sonntag leitet, wird parallel bereits über seinen Nachfolger spekuliert. Der DFB hat ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick und Oliver Glasner im Visier. Letzterer soll aber bereits mit Olympique Lyon Gespräche führen.

Die deutsche Nationalmannschaft setzte nach dem blamablen 1:4 gegen Japan beim Training am Sonntagvormittag eine gute Miene zum bösen Spiel auf. Bundestrainer Hansi Flick (58) ist schwer angezählt, schrieb aber tapfer Autogramme. Unterdessen wird längst über seine Nachfolge spekuliert. Wunschkandidat wäre Julian Nagelsmann (36). Noch vor einem halben Jahr von Rekordmeister FC Bayern München vor die Tür gesetzt, steht er nun auf der DFB-Wunschliste ganz oben. Nagelsmann wäre aber für den von großen finanziellen Problemen geplagten Verband teuer, auch wenn die Bayern mithelfen würden. Jürgen Klopp (56) scheint weiter unerreichbar an den FC Liverpool gebunden.

Rangnick "zu erfolgreich" beim ÖFB

Beinahe neidisch kann der krisengebeutelte DFB da auf den ÖFB blicken. Da ist nämlich mit Ralf Rangnick (64) ausgerechnet ein Deutscher höchst erfolgreich am Werk. Und das haben auch die deutschen Medien längst registriert, bringen den Namen immer häufiger ins Spiel. Er gilt als großer Reformer, könnte vor der Heim-Europameisterschaft die DFB-Elf wieder auf Kurs bringen - wäre da nicht das ÖFB-Engagement.

Glasner verhandelt mit Olympique Lyon

Aktuell auf dem Markt ist Oliver Glasner (49), der Eintracht Frankfurt zum Europa-League-Triumph geführt hatte. Der gebürtige Salzburger nimmt gerade eine Auszeit, wäre der erste Nicht-Deutsche in diesem Amt und wurde schon mehrmals (oe24.at berichtete) genannt. Glasner wird aktuell immer häufiger mit großen Klubs in Verbindung gebracht - zuletzt berichtete die französische L'Equipe über eine mögliche Verpflichtung bei Olympique Lyon. In Frankreichs Ligue 1 ist bereits mit Adi Hütter ein anderer Österreicher mit AS Monaco erfolgreich.

Sollte der DFB tatsächlich eine ausländische Lösung als Bundestrainer anstreben, muss er schnell handeln. Laut L'Equipe hat zwischen Olympique Lyon und Glasner schon ein erstes Gespräch stattgefunden.