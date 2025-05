Rapid-Coach sauer: "Der soll aufstehen und heimgehen!"

Rapid droht eine Saison ohne Europacup! Nach dem 1:3 beim LASK muss am Sonntag in Hütteldorf ein kleines Wunder her.

Rapid muss mit drei Toren Unterschied gegen den LASK gewinnen, damit die Grün-Weißen noch in den Europacup kommen - zuletzt gelang das vor vier Jahren. 1:3-Pleite beim LASK! Rapid vor Europacup-Aus

Endgültig fix: Stöger wird Rapid-Trainer Trotzdem glaubt Rapids Interimstrainer Stefan Kulovits noch an die Chance: "Mit den zwei Toren Rückstand wird es natürlich schwer. Ich habe in der Kabine die Glaubensfrage gestellt, keiner ist aufgestanden. Wir wissen, was in St. Hanappi möglich ist." Zum spiel sagt die ehemalige Kampfgelse: "Wir haben gewusst, dass es ein extrem schweres Spiel wird, dass der LASK sehr gute Lösungen hat und sie uns vor Probleme stellen werden. Wir sind nicht gut in die Partie gekommen. Dann haben wir uns vom Druck etwas befreien können. Mit der Chance von Burgi hätten wir die Partie auf unsere Seite ziehen können."