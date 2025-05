1:3-Pleite beim LASK! Rapid vor Europacup-Aus

Der LASK setzte sich im Bundesliga-Playoff-Hinspiel gegen Rapid am Sonntag mit 3:1 durch. Die Grün-Weißen stehen damit im Rückspiel mit dem Rückspiel am Sonntag mit dem Rücken zur Wand.

Das war nichts für schwache Nerven! Der LASK steht vor dem Einzug in die Conference League - Die Linzer setzen sich mit 3:1 gegen Rapid durch. Die Hütteldorfer brauchen im Rückspiel schon ein kleines Wunder.

Beide Teams, die im Frühjahr so enttäuscht haben, setzten im letzten Abdruck alles dran, noch ein Happy End zu erzwingen. Dabei erwischt der LASK einen Traumstart: Super-Solo von Flecker bei der Mittelauflage, Bello bringt den Ball von links zu Entrup. Der bedient Robert Zulj, der aus fünf Metern vollendet – 1:0 (4.). Die Riesenchance aufs 2:0 vergibt Andrade nach Eckball per Kopf (21.).

Seidls Elfmeter-Tor holt Rapid in die Partie

Dann kippt die Partie zugunsten der Grün-Weißen: Coulibaly legt Seidl im Strafraum. Der Rapid-Kapitän übernimmt Verantwortung und verwertet den Elfer zum 1:1 (25.). Kurz später trifft Wurmbrand die Latte (27.). Die Megachance auf das 2:1 lässt der freistehende Burgstaller aus kurzer Distanz aus (42.).

LASK-Coulibaly macht Elfer-Schaden gut

Beide Teams starten furios in Hälfte zwei. Und als das Tempo nachlässt, stellt Coulibaly , der zuvor den Elfer verursacht hatte, mit einem Traum-Tor auf 2:1 für den LASK. Die Kulovits-Truppe schafft in der kompletten zweiten Hälfte nicht, wirklich gefährlich vors Tor der Linzer. In der ersten Minute der Nachspielzeit schnürt Zulj seinen Doppelpack und rutscht den Ball zum 3:1 über die Linie.

Der LASK bleibt ein Angstgegner für die Rapidler, die gegen den Qualigruppen-Sieger seit mittlerweile neun Spielen (seit November 2022) ohne Sieg sind.

Im Rückspiel am Sonntag (17 Uhr) in Hütteldorf muss sich das ändern - sonst ist die Pleitensaison für Rapid perfekt. Die Grün-Weißen müssen zwei Tore aufholen.