Endgültig fix: Stöger wird Rapid-Trainer

Rapid hat einen neuen Trainer: Peter Stöger übernimmt die Grün-Weißen.

Wie oe24 bereits am 5. Mai berichtete ist Peter Stöger (59) neuer Trainer vom heimischen Rekordmeister. In den letzten Wochen wurde der Bericht von mehreren Medien übernommen, heute Mittag wurde es seitens Rapid mit einer Pressemitteilung offiziell. Stöger erhält in Hütteldorf einen Vertrag der für die kommenden Spielzeiten, bis Sommer 2027 gilt.

Stöger ist einer der profiliertesten Coaches Österreichs und war als aktiver Fußballer eine der grün-weißen Hauptprotagonisten der höchst erfolgreichen Saison 1995/96, in der der SK Rapid zum 30. Mal den Meisterteller nach Hütteldorf holen konnte und zudem im Europapokalfinale der Pokalsieger stand. Insgesamt brachte er es im grün-weißen Trikot auf 111 Einsätze in Pflichtspielen, in denen er 22 Treffer erzielen konnte.

Präsident Alexander Wrabetz: „Ich möchte Peter Stöger herzlich in unserem Team begrüßen und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Als Präsidium sind wir der Empfehlung unseres Geschäftsführers Sport Markus Katzer mit Überzeugung nachgekommen. Die Erfahrung von Peter Stöger ist beeindruckend und seine dargelegten Pläne mit unserem Team, dessen zweifelsfrei vorhandenen Stärken er weiterentwickeln möchte, sowie seine große Motivation für diese Aufgabe waren in großem Ausmaß überzeugend“.

Neo-Coach Peter Stöger: „Ich freue mich sehr, dass ich ab Juni diese verantwortungsvolle Aufgabe wahrnehmen darf. Rapid habe ich natürlich auch in den letzten Jahren sehr intensiv und aufmerksam verfolgt. Ich bin überzeugt, dass wir einen Kader mit großer Qualität haben, zudem verfügt die Akademie samt zweiter Mannschaft über viele Spieler mit Potential für höhere Aufgaben. Bis zum letzten Saisonspiel soll aber der Fokus ganz auf den wichtigen Partien um den Europacupplatz liegen, daher bitte ich um Verständnis, dass ich mich zu allen Themen rund um die künftige Tätigkeit erst am Montag nach dem Rückspiel äußern werde.“

Geschäftsführer Sport Markus Katzer: „Ich freue mich ungemein, dass wir mit Peter Stöger einen der erfahrensten und meiner Ansicht besten Trainer Österreichs künftig an unserer Seite wissen. Er war von Anfang an einer unserer absoluten Top-Kandidaten, nichts destotrotz war mir und uns allen wichtig, mit vielen qualifizierten und interessanten Trainern zu sprechen, die für diese schwierige Aufgabe beim SK Rapid in Frage kommen könnten. Ich bin überzeugt, dass Peter Stöger für uns sowohl sportlich als auch menschlich eine echte Verstärkung sein wird und blicke unserer Zusammenarbeit mit großer Zuversicht entgegen.“

Geschäftsführer SK Rapid Steffen Hofmann: „Peter Stöger ist eine der profiliertesten Persönlichkeiten im österreichischen Fußball. Seine bisherige Laufbahn als Trainer und im Sportmanagement zeigt, dass er ein Top-Mann ist. Ich habe ihn als stets fairen Sportsmann empfunden, seine Vita und sein immer respektvolles Auftreten gegenüber der eigenen Mannschaft, aber auch gegenüber den jeweiligen Kontrahenten, erinnert mich ein wenig an Josef Hickersberger, den ich bekanntlich als Trainer und Mensch außerordentlich schätze. Ich bin zuversichtlich, dass mein Geschäftsführer-Kollege Markus Katzer mit Unterstützung des Präsidiums eine sehr gute Wahl getroffen hat und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Peter.“