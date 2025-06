Rapid gastiert in erster Cup-Runde bei Wacker Innsbruck

Der SK Rapid startet Ende Juli mit einem Gastspiel beim Traditionsclub Wacker Innsbruck in den Fußball-ÖFB-Cup.

Das ergab die Auslosung der ersten Runde am Mittwochabend in Wien. Die Innsbrucker haben zuletzt ohne Liga-Niederlage die Regionalliga Tirol gewonnen und sind in die Regionalliga West aufgestiegen. Bundesliga-Meister Sturm Graz gastiert in seinem ersten Saison-Pflichtspiel in Bischofshofen ebenfalls bei einem Drittligisten. Spieltermine sind der 25. bis 27. Juli.

Für Vizemeister Red Bull Salzburg geht es nach der Rückkehr von der Club-WM in den USA Schlag auf Schlag weiter. Nach dem Zweitrunden-Hinspiel der Champions-League-Qualifikation (22. oder 23. Juli) bei Brann Bergen treten die Bullen im Cup beim Meister der OÖ-Liga, Union Dietach, an. Vor dem Bundesliga-Start (1. bis 3. August) steht auch noch das Rückspiel gegen Bergen auf dem Programm.

Die Wiener Austria bekommt es im Cup mit Zweitliga-Absteiger ASK Voitsberg zu tun, Titelverteidiger WAC mit der SPG Wallern/St. Marienkirchen. Der LASK trifft auf den Wiener Sport-Club, Hartberg, der unterlegene Finalist der vergangenen Saison, auf seinen Nachbarn und Zweitliga-Absteiger SV Lafnitz. Die unterklassigen Vereine haben gegen Clubs aus den ersten beiden Spielklassen jeweils Heimrecht.