Rekordmeister Rapid lässt U21-Teamspieler Bernhard Zimmermann ziehen. Der Angreifer wechselt für die kommende Saison leihweise zu Liga-Konkurrent WAC um dort mehr Spielpraxis sammeln zu können.

Im Winter 2022 schaffte Bernhard Zimmermann der Sprung zu den Profis von Rapid Wien. Seitdem absolvierte er 47 Spiele für die Hütteldorfer, in denen er auch 13 Tore erzielen konnte. Seit der Rückkehr von Guido Burgstaller zum Rekordmeister bekamm der 21-jährige Eigenbauspieler aber immer weniger Spielzeit. Deshalb wird der Angreifer in der nächsten Saison innerhalb der Liga an den WAC verliehen.

Sport-Boss Markus Katzer meint zu dem Transfer: „Bernhard Zimmermann ist vor knapp eineinhalb Jahren von Null auf Hundert gesprungen und hat sich durch beherzte Auftritte und wichtige Tore zurecht rasch einen guten Namen erarbeitet. Durch die starke Konkurrenz im Angriff kam er in der abgelaufenen Saison, vor allem in den letzten vier Monaten, aber nur mehr zu wenig Spielzeit. Gerade in seinem Alter und für seine Entwicklung ist es aber enorm wichtig, Woche für Woche Spielminuten zu sammeln."