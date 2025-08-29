Alles zu oe24VIP
Roman-Wallner-Double lässt Kugeln bei seltsamer Zauber-Show verschwinden
Auslosung kurios

Roman-Wallner-Double lässt Kugeln bei seltsamer Zauber-Show verschwinden

29.08.25, 13:19
Lostag für unsere Eurofighter! Doch bevor die Gegner für Rapid, Sturm und Salzburg gezogen wurden, überraschte die UEFA mit einer eigenwilligen Zaubershow. 

Europacup-Auslosungen sind an sich schon eine zähe Angelegenheit mit zahlreichen Video-Packages und Statements von Fußball-Legenden - bevor die Kugeln gezogen werden.

Diesmal legte die UEFA in Monaco noch eins drauf. Ein Magier "verzauberte" die Kugeln - und ließ sie im Rauch verschwinden.

Ob man bei zu schweren Gegnern die Auslosung anfechten kann?

