Ronaldo (40) verlängert bei Al Nassr bis 2027: "Ein neues Kapitel beginnt"

Jetzt ist es offiziell: Cristiano Ronaldo bleibt bei Al-Nassr – und zwar bis 2027!

Das bedeutet: Der fünfmalige Ballon-d’Or-Sieger spielt noch mindestens zwei weitere Jahre in Saudi-Arabien – dann wäre er unglaubliche 42 Jahre alt! Der Klub aus der Hauptstadt Riad veröffentlichte am Donnerstag ein Video mit dem Titel: „Die Geschichte geht weiter“ – darin sagt Ronaldo mit ernster Miene: „Für immer Al-Nassr.“ Wenig später folgte die Vertrags-Bestätigung.

Marktwert bei 12 Mio. Euro

Und das, obwohl der Superstar noch vor Kurzem mit einem rätselhaften Social-Media-Post für ordentlich Spekulationen sorgte. „Dieses Kapitel ist abgeschlossen. Die Geschichte? Wird noch geschrieben. Ich bin allen dankbar“, schrieb CR7 unter ein Foto im Al-Nassr-Trikot. Viele Fans dachten: War’s das? Geht er nach Brasilien zur Klub-WM? Jetzt ist klar: Nein! Ronaldo bleibt im Wüstenstaat, wo er seit Januar 2023 spielt und aktuell auf einen Marktwert von 12 Mio. Euro kommt.

Noch kein Titel mit Al-Nassr

Ronaldo kommt für Al-Nassr bislang auf 93 Tore und 19 Vorlagen in 109 Spielen. Nach Platz vier in der Saudi Pro League und dem Halbfinal-Aus in der AFC Champions League blieb ihm aber auch in der dritten Saison in der Wüste ein Vereinstitel vorerst verwehrt.