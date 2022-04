Ronaldos Familie meldet sich erstmals zu Wort

Superstar Cristiano Ronaldo und seine Georgina trauern um ihren Zwillingsbuben. Nun meldet sich erstmals Ronaldos Familie zu Wort.

Es hätte die Krönung ihrer Liebe werden sollen, doch die Geburt der Zwillinge von Cristiano Ronaldo endete in einem Drama. Während das Mädchen gesund zur Welt kam, starb der Bub bei der Geburt. "Mit tiefer Trauer müssen wir den Tod unseres Sohnes bekannt geben. Es ist der größte Schmerz, den ein Elternteil empfinden kann", postete das Paar auf Instagram zu seinem Verlust.

Beim Premier-League-Kracher am Dienstagabend zwischen Liverpool und Manchester United (4:0) in Anfield fehlte Ronaldo - doch der Superstar war gegenwärtig. Beide Teams trugen Trauerflor, die Fans von Liverpool setzten ein Zeichen der Solidarität. In der 7. Minute klatschten sie 60 Sekunden und sangen "You'll Never Walk Alone".

Video zum Thema: Applaus & Gesänge: Liverpool-Fans gedenken Ronaldos Sohn

Ronaldo-Schwestern gerührt

Christianos Schwester Elma, die auf Madeira lebt, postete auf Instagram ein Video der Fans und zeigte sich gerührt: "Danke für dieses Liverpool. Wir werden nie vergessen, was ihr heute getan habt." Auch Ronaldos Schwester Katia Aveiro bedankte sich bei den Anhängern und schrieb: "Weit mehr als nur Fußball"

© Instagram@elma_oficial

An der Fan-Aktion im Stadion beteiligte sich auch Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. "Exakt so sollte Fußball sein - alle Rivalitäten beiseite in diesem Moment", sagte der Deutsche. "Es gibt da nur eine Sache, die wichtig ist, und das war wirklich eine Demonstration von Klasse." United-Trainer Ralf Rangnick sprach ebenso über Ronaldos schweren Verlust: "Das ist das Schlimmste, das passieren kann. Wir stehen hinter ihm. Wir sind alle bei ihm. Wir wünschen ihm und seiner Familie, dass sie zusammen stark sind."