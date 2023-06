Starker Auftritt: Fan stiehlt Cristiano Ronaldo bei Portugal-Sieg die Show

Cristiano Ronaldo hatte beim 3:0-Sieg von Portugal gegen Bosnien ein besonderes Fan-Erlebnis.

Während Cristiano Ronaldo in der Wüste nicht den Titel holen konnte, kehrte er zur EM-Qualifikation nach Europa zurück. In Lissabon konnte er mit der portugiesischen Nationalelf einen erwartungsgemäßen 3:0-Sieg gegen Bosnien feiern.

Bei dem Highlight des Spiels war der Superstar ungewollt im Fokus. Ein junger Fan stürmte auf das Spielfeld und ehrte sein Idol. Nachdem der CR7-Groupie erst vor dem Volkshelden kniete und ihn gottesgleich huldigte, zeigte er, dass so eine Begegnung offenbar ungeahnte Kräfte freisetzt. Vor lauter Freude tatsächlich so nah an den 38-Jährigen rangekommen zu sein nahm er ihn fest in den Arm und hob den fast doppel so großen Super-Kicker in die Luft. Da machte sogar Cristiano Ronaldo große Augen, der das Schauspiel seelenruhig mitgespielt hat.

A pitch invader with Ronaldo. ????????pic.twitter.com/PBwkxcV3tP — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) June 17, 2023

Bosnien machte es Gastgeber Portugal in Lissabon lange schwer. Ein Treffer von Bernardo Silva kurz vor der Pause (44.) brachte den Europameister 2016 auf die Siegerstraße, der Assistgeber zum 1:0, Bruno Fernandes, krönte seine Leistung mit einem Doppelpack (77., 93.). Cristiano Ronaldo blieb in seinem 199. Länderspiel ohne Torschuss, am Dienstag könnte der 38-Jährige auf Island seine Rekordmarke auf 200 Partien ausbauen. Portugal ist als makelloser Leader (9/3) von Gruppe J klar auf Qualifikationskurs. Auch die Slowakei (7/3) machte mit einem 2:1 (1:1) in Island einen weiteren Schritt in Richtung Deutschland 2024.