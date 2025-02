Statt Arnautovic: Torino holt neuen Star-Spieler

Zum Ende des Transfer-Fensters liefen noch einmal die Gerüchte heiß, wonach ÖFB-Star Marko Arnautovic innerhalb der Serie A wechseln könnte.

Das italienische Portal "Tuttosport.com" sorgte kurz vor Ende des Transferfensters noch mit einem Bericht für Aufsehen. Darin hieß es, der FC Torino sei an Stürmer-Joker Marko Arnautovic interessiert, der aktuell für Inter Mailand spielt. Bis Montagabend 20 Uhr stand der Deal noch im Raum, danach schloss das Transferfenster.

Somit steht auch fest, dass der ÖFB-Rekordteamspieler zumindest vorerst bei Inter bleibt. In der aktuellen Saison spielt Arnautovic eher einer Nebenrolle in seinem Verein. In nur 13 Pflichtspielen kam er bisher zum Einsatz. Sein Vertrag läuft im Sommer aus.

Der FC Torino wurde indes anderswo fündig. Der italienische Klub gab kurz nach Ende des Transferfenster bekannt, Cristiano Biraghi unter Vertrag genommen zu haben. Der Linksverteidiger wechselt vom AC Florenz zum siebenfachen italienischen Meister.