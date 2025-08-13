Stundenlange Verhandlungen: Bayerns Top-Transfer geplatzt

Der Poker um Nick Woltemade spitzt sich weiter zu: Der Wechsel des 23-jährigen Nationalspielers vom VfB Stuttgart zum FC Bayern ist vorerst geplatzt.

Nach stundenlangen Verhandlungen am Sonntag blieb eine Einigung aus. Der Rekordmeister bot 60 Millionen Euro plus Boni und einer Weiterverkaufsbeteiligung – Stuttgart beharrte jedoch auf einer Ablöse von 75 Millionen Euro.

Woltemade-Berater Danny Bachmann bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass das Angebot „im Gesamtpaket von mehr als 60 Millionen Euro plus Weiterverkaufsbeteiligung“ vorliege und damit der von VfB-Boss Alexander Wehrle gesetzten Frist entspreche.

Transfer-Zoff

Für den Aufsichtsrat sei das jedoch nicht ausreichend gewesen. „Die Forderung von marktfremden 75 Millionen Euro für einen Spieler, der ablösefrei gekommen ist, entbehrt jeglicher Grundlage“, kritisierte Bachmann scharf.

Der Berater erinnerte zudem an angebliche Zusagen aus März und Juni, wonach der Klub einem Wechsel zustimmen würde, sobald sich die Chance für den nächsten Karriereschritt biete. Ein Wechsel zu Bayern – als dauerhaftem Champions-League-Teilnehmer – sei für Woltemade „eine enorme Chance“. Der Offensivspieler hat in Stuttgart noch Vertrag bis 2028. Ob sich die verhärteten Fronten in den kommenden Tagen doch noch lösen, bleibt offen.