Sturm Graz reagiert geschockt auf Amoklauf: "Viel Kraft!"

Österreichs Fußballmeister Sturm Graz reagierte betroffen auf den Amoklauf in der Heimatstadt.

Betroffen reagierte der frisch gebackene Fußballmeister Sturm auf den Amoklauf im Grazer Lend-Bezirk. "Die schrecklichen Ereignisse in der Dreierschützengasse sorgen für Entsetzen", postete der Grazer Traditionsverein auf X. "Wir wünschen allen Angehörigen und Betroffenen viel Kraft und sind mit unseren Gedanken bei den Opfern - Graz steht zusammen. #sturmgraz". Daneben ein schwarzes Trauer-Herz und ein Kerzensymbol.

Vor zweieinhalb Wochen hatte Sturm Graz den zweiten Meister-Titel in Folge fixiert. Die Freude darüber ist angesichts des fürchterlichen Attentats schwer gedämpft.

Am Dienstag startete der Fußball-Meister in die Vorbereitung für die Saison 2025/26. Am 19./20. bzw. 26./27. August geht's ins Play-off um die Champions League, die Bundesliga-Saison startet am 22. August.