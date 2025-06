Ter Stegen vor Abschied? Barça holt Goalie für 25 Millionen

Der spanische Nationaltorwart Joan García kommt vom Stadtrivalen Espanyol Barcelona.

Wie der FC Barcelona offiziell verkündet, ist die Verpflichtung des spanischen Nationaltorwarts Joan García vom Stadtrivalen Espanyol Barcelona perfekt. Geglückt sei der Transfer mithilfe einer Ausstiegsklausel für den 24 Jahre alten Spanier, die sich in der Höhe von 25 Millionen bewegte. Garcías neues Arbeitspapier ist bis 2031 gültig.

Mit der Verpflichtung Garcías wird die Luft für Stamm-Keeper Marc-André ter Stegen (33) immer dünner. Der deutsche Teamspieler läuft seit 2014 für die Katalanen auf, in deren Trikot er bis dato weit über 400 Pflichtspiele bestritten hat. Dem Vernehmen nach will ter Stegen in Barcelona bleiben, wobei ein Wechsel zu Galatasaray nach wie vor nicht ausgeschlossen sein dürfte.