Toni Polster durfte Spital wieder verlassen

Die Fußball-Legende hat nach erfolgreicher Notoperation die Klinik Favoriten wieder verlassen.

Der Schock war groß, als Toni Polster am kurz nach Weihnachten ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Diagnose: Magendurchbruch! Der ÖFB-Rekordtorschütze (44 Länderspieltore) musste sofort notoperiert werden. Danach wurde der 59-Jährige auf die Intensivstation verlegt.

Bereits am Tag darauf konnte Entwarnung gegeben werden, nun konnte Toni Polster die Klinik Favoriten wieder verlassen. "Ich bin zutiefst dankbar für die hervorragende Betreuung, die ich während meiner Behandlung in der Klinik Favoriten erfahren habe. Das gesamte Team hat exzellente Arbeit geleistet, um meine Gesundheit zu stabilisieren und mir eine schnelle Genesung zu ermöglichen“, so die Fußball-Legende.

Die Notoperation unter der Leitung der Chirurgin Dr. Mariam Vedadinejad verlief komplikationslos. „Die Notoperation war anspruchsvoll, aber dank der Teamarbeit und der modernen medizinischen Ausstattung im Wiener Gesundheitsverbund konnten wir Toni Polster erfolgreich behandeln. Ich bin stolz auf das Engagement und die Effizienz unseres Teams, und es ist erfreulich zu sehen, dass er bereits nach kurzer Zeit auf dem Weg der Besserung ist.“